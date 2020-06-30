Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 508 bin 228'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 508 bin 228'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 16 bin 904'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 2 bin 825 yeni vaka tespit edildi.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 508 bin 228'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 825 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 209 bin 337'ye yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 137 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 304'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 98 bin 503'e kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 567 BİN 536'YA YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 567 bin 536'ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 16 bin 904 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 335 bin 271 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 43 BİN 661

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 43 bin 661'e ulaşırken; toplamda 37 bin 985 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 23 BİN 800

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 805 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 55 bin 92 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 23 bin 800 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 36 BİN 438 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 36 bin 438 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 9 bin 956 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1255 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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