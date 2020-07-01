Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 514 bin 50'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 17 bin 410'a yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 4 bin 133 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 514 bin 50'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 133 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 213 bin 470'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 91 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 395'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 100 bin 802 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 585 BİN 792'YE YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 585 bin 792'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 17 bin 410 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 347 bin 979 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 43 BİN 907

Singapur 'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 43 bin 907'ye ulaşırken; toplamda 38 bin 500 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 24 BİN 806

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 876 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 56 bin 385 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 24 bin 806 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 37 BİN 514 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 37 bin 514 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 10 bin 233 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1266 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.