Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 524 bin 177'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 18 bin 225'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 4 bin 87 yeni vaka tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 524 bin 177'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 87 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 221 bin 896'ya yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 78 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 551'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 113 bin 623 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Filipinler'de ise salgında toplamda 38 bin 805 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 10 bin 673 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1274 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.