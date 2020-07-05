Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 533 bin 619'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 19 bin 279'a yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 3 bin 191 yeni vaka tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 533 bin 619'a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 3 bin 191 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 228 bin 474'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 93 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 712'ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 129 bin 830 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Filipinler'de ise salgında toplamda 41 bin 830 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 11 bin 453 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1290 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.