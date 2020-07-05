Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 533 bin 619'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 533 bin 619'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 19 bin 279'a yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 3 bin 191 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 533 bin 619'a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 3 bin 191 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 228 bin 474'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 93 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 712'ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 129 bin 830 kişinin de iyileştiği belirtildi.

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HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 673 BİN 904'E YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 673 bin 904'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 19 bin 279 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 409 bin 83 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 44 BİN 664

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 44 bin 664'e ulaşırken; toplamda 40 bin 117 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 62 BİN 142

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 89 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 62 bin 142 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 28 bin 219 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 41 BİN 830 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 41 bin 830 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 11 bin 453 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1290 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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