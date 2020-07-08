Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 546 bin 737'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 546 bin 737'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 20 bin 653'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 2 bin 980 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 546 bin 737'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 980 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 237 bin 489'a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 922'ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 140 bin 965 kişinin de iyileştiği belirtildi.

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HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 744 BİN 6'YA YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 744 bin 6'ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 20 bin 653 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 457 bin 58 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 45 BİN 140

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 45 bin 140'a ulaşırken; toplamda 41 bin 2 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 66 BİN 226

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 309 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 66 bin 226 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 30 bin 785 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 47 BİN 873 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 47 bin 873 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 12 bin 386 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1309 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya
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