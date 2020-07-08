Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 546 bin 737'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 20 bin 653'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 2 bin 980 yeni vaka tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 546 bin 737'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 980 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 237 bin 489'a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 922'ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 140 bin 965 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Filipinler'de ise salgında toplamda 47 bin 873 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 12 bin 386 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1309 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.