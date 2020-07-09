Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 552 bin 121'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 21 bin 151'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 3 bin 359 yeni vaka tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 552 bin 121'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 3 bin 359 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 240 bin 848'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 61 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 983'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 145 bin 311 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Filipinler'de ise salgında toplamda 50 bin 359 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 12 bin 588 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1314 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.