Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 552 bin 121'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 552 bin 121'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 21 bin 151'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 3 bin 359 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 552 bin 121'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 3 bin 359 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 240 bin 848'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 61 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 983'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 145 bin 311 kişinin de iyileştiği belirtildi.

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HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 769 BİN 150'YE YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 769 bin 150'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 21 bin 151 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 476 bin 565 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 45 BİN 298

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 45 bin 298'e ulaşırken; toplamda 41 bin 323 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 68 BİN 79

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 359 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 68 bin 79 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 31 bin 585 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 50 BİN 359 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 50 bin 359 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 12 bin 588 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1314 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya
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