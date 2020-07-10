Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 557 bin 510'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 21 bin 632'ye yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 2 bin 751 yeni vaka tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 557 bin 510'a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 751 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 243 bin 599'a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 75 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 58'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 149 bin 92 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Filipinler'de ise salgında toplamda 51 bin 754 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 12 bin 813 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1314 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.