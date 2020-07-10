Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 557 bin 510'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 21 bin 632'ye yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 2 bin 751 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 557 bin 510'a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 751 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 243 bin 599'a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 75 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 58'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 149 bin 92 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 795 BİN 605'E YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 795 bin 605'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 21 bin 632 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 496 bin 48 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 45 BİN 423

Singapur 'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 45 bin 423'e ulaşırken; toplamda 41 bin 645 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 70 BİN 736

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 417 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 70 bin 736 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 32 bin 651 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 51 BİN 754 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 51 bin 754 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 12 bin 813 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1314 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.