Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 567 bin 734'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 22 bin 687'ye yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 2 bin 521 yeni vaka tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 567 bin 734'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 521 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 248 bin 872'ye yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 74 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 197'ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 156 bin 700 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Filipinler'de ise salgında toplamda 54 bin 222 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 14 bin 37 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1372 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.