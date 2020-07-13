Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 571 bin 689'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 23 bin 194'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 2 bin 753 yeni vaka tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 571 bin 689'a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 753 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 251 bin 625'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 69 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 266'ya çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 161 bin 917 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Filipinler'de ise salgında toplamda 56 bin 259 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 16 bin 46 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1534 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.