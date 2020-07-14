Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 575 bin 627'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 23 bin 727'ye yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 1979 yeni vaka tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 575 bin 627'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1979 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 253 bin 604'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 54 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 320'ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 170 bin 656 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Filipinler'de ise salgında toplamda 57 bin 6 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 20 bin 371 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1599 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.