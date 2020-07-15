Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 581 bin 317'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 24 bin 315'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 2 bin 165 yeni vaka tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 581 bin 317'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 165 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 255 bin 769'a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 66 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 386'ya çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 172 bin 810'a kişinin de iyileştiği belirtildi.
Filipinler'de ise salgında toplamda 57 bin 545 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 20 bin 459 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1603 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.