Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 586 bin 896'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 586 bin 896'ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 24 bin 935'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 2 bin 145 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 586 bin 896'ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 145 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 257 bin 914'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 426'ya çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 178 bin 737'ye kişinin de iyileştiği belirtildi.

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HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 970 BİN 596'YA YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 970 bin 596'ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 24 bin 935 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 613 bin 820 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 46 BİN 878

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 46 bin 878'e ulaşırken; toplamda 42 bin 988 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 80 BİN 94

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 797 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 80 bin 94 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 39 bin 50 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 58 BİN 850 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 58 bin 850 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 20 bin 976 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1614 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya
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