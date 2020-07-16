Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 586 bin 896'ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 24 bin 935'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 2 bin 145 yeni vaka tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 586 bin 896'ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 145 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 257 bin 914'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 426'ya çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 178 bin 737'ye kişinin de iyileştiği belirtildi.
Filipinler'de ise salgında toplamda 58 bin 850 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 20 bin 976 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1614 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.