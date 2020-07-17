Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 592 bin 757'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 592 bin 757'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 25 bin 609'a yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 2 bin 85 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 592 bin 757'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 85 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 259 bin 999'a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 49 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 475'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 183 bin 737 kişinin de iyileştiği belirtildi.

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HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 5 bin 637'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 25 bin 609 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 636 bin 602 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 47 BİN 126

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 47 bin 126'ya ulaşırken; toplamda 42 bin 126 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 81 BİN 668

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 873 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 81 bin 668 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 40 bin 345 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 61 BİN 266 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 61 bin 266 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 21 bin 440 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1643 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya
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