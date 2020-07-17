Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 592 bin 757'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 25 bin 609'a yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 2 bin 85 yeni vaka tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 592 bin 757'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 85 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 259 bin 999'a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 49 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 475'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 183 bin 737 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Filipinler'de ise salgında toplamda 61 bin 266 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 21 bin 440 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1643 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.