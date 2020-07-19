Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 604 bin 963'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 26 bin 828'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 1 bin 580 yeni vaka tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 604 bin 963'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1 bin 580 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 263 bin 496'ya yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 46 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 568'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 204 bin 276 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Filipinler'de ise salgında toplamda 65 bin 304 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 22 bin 67 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1773 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.