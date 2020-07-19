Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 604 bin 963'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 604 bin 963'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 26 bin 828'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 1 bin 580 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 604 bin 963'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1 bin 580 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 263 bin 496'ya yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 46 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 568'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 204 bin 276 kişinin de iyileştiği belirtildi.

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HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 77 BİNİ GEÇTİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 77 bin 864 ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 26 bin 828 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 677 bin 630 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 47 BİN 655

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 47 bin 655'e ulaşırken; toplamda 43 bin 833 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 84 BİN 882

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 16 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 84 bin 882 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 43 bin 268 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 65 BİN 304 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 65 bin 304 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 22 bin 67 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1773 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya
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