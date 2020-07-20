Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 608 bin 999'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 27 bin 514'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 1 bin 587 yeni vaka tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 608 bin 999'a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1 bin 587 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 265 bin 83'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 599'a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 205 bin 929 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Filipinler'de ise salgında toplamda 67 bin 456 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 22 bin 465 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1831 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.