Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 630 bin 343'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 29 bin 890'a yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 1763 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 630 bin 343'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1763 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 269 bin 191'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 709'a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 213 bin 175 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 239 BİN 693Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 239 bin 693'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 29 bin 890 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 784 bin 266 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 48 BİN 744Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 48 bin 744'e ulaşırken; toplamda 44 bin 795 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 91 BİN 751Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 459 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 91 bin 751 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 50 bin 255 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 72 BİN 269 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 72 bin 269 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 23 bin 623 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1843 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.