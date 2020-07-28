Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 656 bin 686'ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 33 bin 461'e yükselirken; Pakistan'da ise son 24 saatte 936 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 656 bin 686'ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 936 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 275 bin 225'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 865'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 242 bin 436 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 484 BİN 136

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 484 bin 136'ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 33 bin 461 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 954 bin 4 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 50 BİN 838 Singapur 'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 50 bin 838'e ulaşırken; toplamda 45 bin 692 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 100 BİN 303Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 838 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 100 bin 303 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 58 bin 173 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 82 BİN 40 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 82 bin 40 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 26 bin 446 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1945 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.