Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 683 bin 266'ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 36 bin 583'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 278 bin 305'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 683 bin 266'ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 278 bin 305'e yükselirken; toplam ölü sayısı 5 bin 951. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 247 bin 177 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 701 BİN 307Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 701 bin 307'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 36 bin 583 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 96 bin 893 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 52 BİN 205Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 52 bin 205'e ulaşırken; toplamda 46 bin 491 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 108 BİN 376Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 131 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 108 bin 376 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 65 bin 907 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 93 BİN 354 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 93 bin 354 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 65 bin 178 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 23 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.