Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 704 bin 385'e, yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 704 bin 385'e, yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 39 bin 820'ye yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 281 bin 136'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 704 bin 385'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 281 bin 136'ya yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 14 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 908 BİN 254Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 908 bin 254'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 39 bin 820 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 282 bin 215 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 94 BİN 882Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da  koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 94 bin 882'ye ulaşırken; toplamda 1,058 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 115 BİN 56Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 388 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 115 bin 56 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 72 bin 50 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 112 BİN 593 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 112 bin 593 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 66 bin 49 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 115 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 09:57

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya
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