Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 738 bin 965'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 738 bin 965'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 45 bin 361'ye yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 285 bin 191'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 738 bin 965'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 285 bin 191 yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 112 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 2 MİLYON 269 BİN 52

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 269 bin 52'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 45 bin 361 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 583 bin 489 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 100 bin 164'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1058 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 73 bin 702 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 127 BİN 83Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 765 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 127 bin 83 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 82 bin 236 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 136 BİN 638 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 136 bin 638 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 68 bin 159 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 294 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 09:47

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi "G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir" diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Rusların geliştirdiği, dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Beşiktaş, Porto'lu Ze Luis ile ilk teması kurdu Beşiktaş, Porto'lu Ze Luis ile ilk teması kurdu         
12:38
Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı         
12:31
Thomas Meunier, Paris'in parti kültürünü eleştirdi: Anlayışları biraz ölçüsüz Thomas Meunier, Paris'in parti kültürünü eleştirdi: Anlayışları biraz ölçüsüz         
12:02
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk         
11:53
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
ABD polisinin 8 yaşındaki engelli çocuğu ters kelepçeyle gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı ABD polisinin 8 yaşındaki engelli çocuğu ters kelepçeyle gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı         
11:30
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti         
11:28
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı         
11:25
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor         
10:55
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü         
10:44
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi         
10:38
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı         
10:27
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu         
10:21
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor         
09:57
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor         
09:25
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor         
09:16
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı         
08:49
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi         
08:14
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı         
07:28
Günlük burç yorumları 11 Ağustos 2020 Salı (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 11 Ağustos 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi         
00:49
Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı         
00:14
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş         
00:07
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor         
23:20
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba         
22:05
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model         
21:17
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi         
20:55
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti         
20:17
Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz         
18:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 16:13:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei