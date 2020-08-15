Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 763 bin 387'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 49 bin 148'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 288 bin 47'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 763 bin 387'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 288 bin 47'ye yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 162 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 2 MİLYON 527 BİN 308

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 527 bin 308'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 49 bin 148 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 809 bin 542 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 102 BİN 287

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan 'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 102 bin 287'ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1269 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 80 bin 716 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 135 BİN 123Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 21 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 135 bin 123 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 89 bin 618 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 153 BİN 660 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 153 bin 660 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 71 bin 405 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 442 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.