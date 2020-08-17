Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 773 bin 95'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 51 bin 59'a yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 289 bin 215'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 773 bin 95'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 289 bin 215'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 175 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 2 MİLYON 648 BİN 353

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 648 bin 353'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 51 bin 59 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 920 bin 217 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 103 BİN 33

Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan 'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 103 bin 33'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1269 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 82 bin 777 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 139 BİN 549Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 150 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 139 bin 549 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 93 bin 103 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 161 BİN 259 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 161 bin 253 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 112 bin 586 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 665 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.