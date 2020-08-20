Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 791 bin 34'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 54 bin 4'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 290 bin 958'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 791 bin 34'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 290 bin 958'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 209 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 2 MİLYON 837 BİN 749Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 2 milyon 837 bin 749'a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 54 bin 4 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 2 milyon 97 bin 331 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 103 BİN 815Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan 'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 103 bin 815'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1415 kişi olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 86 bin 450 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 144 BİN 945Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 346 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 144 bin 945 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 98 bin 657 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 173 BİN 774 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 173 bin 774 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 113 bin 481 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 795 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.