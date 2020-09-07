Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 887 bin 596'ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 71 bin 687'ye yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 298 bin 903'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 887 bin 596'ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 298 bin 903'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 345 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 4 MİLYON 204 BİN 613Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 204 bin 613'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 71 bin 687 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 250 bin 429 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 106 BİN 361Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan 'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 361'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1588 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 99 bin 654 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 194 BİN 109Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 25 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 194 bin 109 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 138 bin 575 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 237 BİN 365 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 237 bin 365 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 184 bin 687 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 875 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.