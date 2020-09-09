Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 901 bin 916'ya yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 73 bin 923'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 299 bin 659'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 901 bin 916'ya yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 299 bin 659'a yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 359 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 4 MİLYON 370 BİN 128

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 370 bin 128'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 73 bin 923 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 398 bin 844 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 106 BİN 498Asya kıtasında vaka sayıları hızla yükselen ülkelerden Kazakistan 'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 498'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1634 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 100 bin 42 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 200 BİN 35Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 230 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 200 bin 35 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 142 bin 958 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 241 BİN 987 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 241 bin 987 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 185 bin 178 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 3 bin 916 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.