Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 919 bin 797'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 77 bin 506'ya yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 300 bin 955'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 919 bin 797'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 300 bin 955'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 373 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 4 MİLYON 659 BİN 984

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 659 bin 984'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 77 bin 506 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 624 bin 196 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 106 BİN 729

Kazakistan 'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 729'a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1634 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 100 bin 409 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 210 BİN 940Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 544 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 210 bin 940 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 150 bin 217 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 252 BİN 964 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 252 bin 964 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 186 bin 606 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 4 bin 108 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.