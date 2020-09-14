Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 928 bin 292'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 79 bin 754'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 302 bin 20'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 928 bin 292'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 302 bin 20'ye yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 383 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 4 MİLYON 846 BİN 427

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 846 bin 427'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 79 bin 754 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 780 bin 107 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 106 BİN 855 Kazakistan 'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 855'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1634 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 100 bin 627 kişinin de iyileştiği açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 218 BİN 382Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 723 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 218 bin 382 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 155 bin 10 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 261 BİN 216 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 261 bin 216 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 207 bin 568 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 4 bin 371 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.