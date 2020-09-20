Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 961 bin 461'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 961 bin 461'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 86 bin 774'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 305 bin 671'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 961 bin 461'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında toplam enfekte kişi sayısı 305 bin 671'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 416 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 5 MİLYON 400 BİN 619

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 400 bin 619'a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 86 bin 774 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 4 milyon 303 bin 43 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 107 BİN 262 Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 107 bin 262'ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1671 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 101 bin 877 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 240 BİN 687Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 9 bin 448 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 240 bin 687 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 174 bin 350 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 283 BİN 460 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 283 bin 460 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 4 bin 930 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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