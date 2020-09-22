Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 969 bin 362'ye yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 969 bin 362'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 88 bin 965'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 306 bin 886'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 969 bin 362'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında toplam enfekte kişi sayısı 306 bin 886'ya yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 424 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 5 MİLYON 562 BİN 663

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 562 bin 663'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 88 bin 965 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 4 milyon 497 bin 867 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 107 BİN 374

Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 107 bin 374'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1671 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 102 bin 64 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 248 BİN 852Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 9 bin 677 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 248 bin 852 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 180 bin 797 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 290 BİN 190 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 290 bin 190 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 4 bin 999 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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