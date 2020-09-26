Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 993 bin 540'a yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 993 bin 540'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 93 bin 410'a yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 309 bin 581'e yükseldi.

?Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 993 bin 540'a yükseldi. Pakistan'da salgında toplam enfekte kişi sayısı 309 bin 581'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 451 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 5 MİLYON 903 BİN 932Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 903 bin 932'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle toplamda 93 bin 410 kişi hayatını kaybederken; 4 milyon 849 bin 584 kişinin ise iyileştiği açıklandı.KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 107 BİN 659 Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 107 bin 659'a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1699 kişi olarak raporlandı. ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 266 BİN 845Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 10 bin 218 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 266 bin 845 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 196 bin 196 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 299 BİN 361 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 299 bin 361 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 5 bin 196 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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