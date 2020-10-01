Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 18 bin 791'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 18 bin 791'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 98 bin 708'e yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 312 bin 584 oldu.

İRAN'DA VAKA SAYISI 457 BİN 219

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 26 bin 169 olurken koronavirüs vaka sayısı ise 457 bin 219'a yükseldi. Bangladeş'te koronavirüs vaka sayısı 363 bin 479 olurken can kaybı ise 5 bin 251 olarak raporlandı.IRAK'TA VAKA SAYISI 362 BİN 981 Irak'ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 362 bin 981'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 181 kişi olarak raporlandı.SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 334 BİN 605Öte yandan, Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 768 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 334 bin 605 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 319 bin 154 kişinin iyileştiği açıklandı.PAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 312 BİN 806'YA ULAŞTI

Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 543 kişi artarak toplamda 312 bin 806 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 484 olarak raporlandı. Pakistan'ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 311 bin 694 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 5 bin 504 oldu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 07:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda HDP'li belediye yöneticileri de dahil 19 kişi gözaltında Azerbaycan Ermenistan'a ait 200 tank ve 30 hava savunma sistemini imha etti İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları Telif polemiği büyüyor! Şehrazat'tan kendisine "Terbiyesiz" diyen Acun'a yanıt gecikmedi Adıyaman'da son 4 günde 547 ev karantinaya alındı Annesinin kızmasıyla proje üreten 4'üncü sınıf öğrencisi, TEKNOFEST 2020'de birinci oldu Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi
Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı         
08:09
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
İş yerine girmeye çalışan hırsız, pompalı tüfekle vuruldu İş yerine girmeye çalışan hırsız, pompalı tüfekle vuruldu         
04:35
Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi Ermenistan çatışma bölgesine yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirdi         
22:53
Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı Irak'ın Erbil kentinde ABD askerlerinin olduğu bölgeye roketli saldırı         
22:03
Film gibi olay! Kadın haltercinin uçuşu kabusa döndü, kimseye cinsiyetini kanıtlayamadı Film gibi olay! Kadın haltercinin uçuşu kabusa döndü, kimseye cinsiyetini kanıtlayamadı         
21:51
Babasını baltayla öldürdü, savunmasında Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi         
17:40
Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi         
16:03
RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi         
15:24
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı         
14:21
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 08:18:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei