Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 33 bin 235'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 33 bin 235'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 100 bin 875'e yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 473 bin 544 oldu.

İRAN'DA VAKA SAYISI 464 BİN 596

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 26 bin 567 olurken koronavirüs vaka sayısı ise 464 bin 596'ya yükseldi. Bangladeş'te koronavirüs vaka sayısı 366 bin 383 olurken can kaybı ise 5 bin 305 olarak raporlandı.IRAK'TA VAKA SAYISI 372 BİN 259 Irak'ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 372 bin 259'a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 298 kişi olarak raporlandı.SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 335 BİN 578Öte yandan, Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 823 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 335 bin 578 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 320 bin 348 kişinin iyileştiği açıklandı.PAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 313 BİN 984'E ULAŞTI

Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 553 kişi artarak toplamda 313 bin 984 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 507 olarak raporlandı. Pakistan'ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 316 bin 678 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 5 bin 616 oldu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 07:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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