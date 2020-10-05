Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 41 bin 823'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 41 bin 823'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 102 bin 714'e yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 623 bin 815 oldu.

İRAN'DA VAKA SAYISI 471 BİN 772

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 26 bin 957 olurken koronavirüs vaka sayısı ise 471 bin 772'ye yükseldi. Bangladeş'te koronavirüs vaka sayısı 368 bin 690 olurken can kaybı ise 5 bin 348 olarak raporlandı.IRAK'TA VAKA SAYISI 379 BİN 141Irak'ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 379 bin 141'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 399 kişi olarak raporlandı.SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 336 BİN 387Öte yandan, Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 875 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 336 bin 387 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 321 bin 485 kişinin iyileştiği açıklandı.PAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 314 BİN 616'YA ULAŞTI

Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 314 bin 616 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 513 olarak raporlandı. Pakistan'ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 322 bin 497 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 5 bin 776 oldu.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 07:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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