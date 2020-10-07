Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

07.10.2020 07:28
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 54 bin 604'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 54 bin 604'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 104 bin 591'e yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 757 bin 131 oldu.

İRAN'DA VAKA SAYISI 479 BİN 825

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 27 bin 419 olurken koronavirüs vaka sayısı ise 479 bin 825'e yükseldi. Bangladeş'te koronavirüs vaka sayısı 371 bin 631 olurken can kaybı ise 5 bin 405 olarak raporlandı.IRAK'TA VAKA SAYISI 387 BİN 121 Irak'ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 387 bin 121'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 531 kişi olarak raporlandı.SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 337 BİN 243Öte yandan, Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 923 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 337 bin 243 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 322 bin 612 kişinin iyileştiği açıklandı.PAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 316 BİN 351'E ULAŞTI

Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 316 bin 351 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 535 olarak raporlandı. Pakistan'ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 326 bin 833 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 5 bin 865 oldu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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