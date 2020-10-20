Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

20.10.2020 07:12
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 122 bin 992'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 122 bin 992'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 115 bin 236'ya yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 594 bin 736'ya çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 534 BİN 631

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 30 bin 712'ye yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 534 bin 631'e çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 430 bin 678 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 317 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 390 BİN 206 Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 390 bin 206'ya ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 681 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 365 BİN 240

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 12 bin 617 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 365 bin 240 kişinin enfekte olduğu açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

FETÖ iddiası sonrası İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ihracı için ilk adım atıldı Galatasaray, evinde ilk kez Alanyaspor'a yenildi Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Alanyasporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyonda hakemin verdiği karar sosyal medyada tepki gördü ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ülkesine davet etti Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı "Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı
Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor         
00:43
Alaska'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı Alaska'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı         
00:21
Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
Meteoroloji, 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu         
20:47
"Türk burgeri değil Yunan burgeri satacağız" diyen Suudi şirket, Türkiye'de sektör lideri çıktı         
19:25
SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler         
17:44
İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı         
15:42
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 07:22:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei