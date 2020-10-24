Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 149 bin 367'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 117 bin 992'ye yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 814 bin 682'ye çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 556 BİN 891

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran 'da can kaybı 31 bin 985'e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 556 bin 891'e çıktı. Irak 'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 445 bin 949 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 513 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 396 BİN 413 Bangladeş 'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 396 bin 413 ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 761 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 381 BİN 910

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 13 bin 77 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 381 bin 910 kişinin enfekte olduğu açıklandı.v