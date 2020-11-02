Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 205 bin 321'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 122 bin 642'ye yükselirken; toplam vaka sayısı ise 8 milyon 229 bin 322'ye çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 620 BİN 491

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan'da can kaybı 35 bin 298'e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 620 bin 491'e çıktı.'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 475 bin 288 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 966 olarak açıklandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 412 BİN 784Öte yandan,'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 13 bin 943 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 412 bin 784 kişinin enfekte olduğu açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 409 BİN 252'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 409 bin 252'ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 941 kişi olarak raporlandı.