Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 256 bin 358'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 126 bin 162'ye yükselirken; vaka sayısı ise 8 milyon 507 bin 754'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 673 BİN 250

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 37 bin 832'ye yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 673 bin 250'ye çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 496 bin 19 olarak raporlanırken, can kaybı ise 11 bin 283 olarak açıklandı.

BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 418 BİN 764

Bangladeş 'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 418 bin 764'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 6 bin 49 kişi olarak raporlandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 433 BİN 836

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 14 bin 540 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 433 bin 836 kişinin enfekte olduğu açıklandı.