Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

09.11.2020 07:24
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 262 bin 130'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 262 bin 130'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 126 bin 653'e yükselirken; vaka sayısı ise 8 milyon 553 bin 864'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 682 BİN 486

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 38 bin 291'e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 682 bin 486'ya çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 498 bin 549 olarak raporlanırken, can kaybı ise 11 bin 327 olarak açıklandı.

BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 420 BİN 238

Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 420 bin 238'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 6 bin 67 kişi olarak raporlandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 437 BİN 716

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 14 bin 614 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 437 bin 716 kişinin enfekte olduğu açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya


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