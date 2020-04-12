Asya ülkelerinde koronavirüsle mücadele sürüyor - Son Dakika
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Asya ülkelerinde koronavirüsle mücadele sürüyor

6 saat önce

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmaya devam ettiği Asya ülkelerinde, virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkılaştırılıyor.

Asya ülkelerinde koronavirüsle mücadele sürüyor, System.String[]

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmaya devam ettiği Asya ülkelerinde, virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkılaştırılıyor.

Endonezya hükümeti, salgını önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarında kapasitenin yarısı dolacak şekilde yolcu sınırlaması getirildiğini açıkladı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adeta Irawati, yolcu sınırlanmasının şahsi araçları da kapsadığını, motosikletlerde de sadece bir kişinin bulunabileceğini kaydetti.

Ülke genelinde bugünkü can kaybının 46 artışla 373'e, vaka sayısının 399 artışla 4 bin 241'e yükseldiği belirtti.

Japonya'da vaka sayısı 8 bini geçti

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 4'e, ölü sayısı 147'ye yükseldi.

Vakaların büyük çoğunluğunu barındıran başkent Tokyo'da son 24 saatte 166 kişiye daha teşhis konulmasıyla toplam sayı 2 bini aştı.

Salgına karşı tedbirler kapsamında ülkenin 7 eyaletinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Malezya'da hastaların yüzde 45'i tedavi edildi

Malezya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı, 153 kişiye daha teşhis konulmasıyla 4 bin 683'e yükselirken 3 kişinin vefatı üzerine virüs kurbanlarının sayısı 76 oldu.

Günde ortalama 100 vakanın tedavi edildiği Malezya'da en son 113 kişinin iyileşmesiyle taburcu edilen vaka sayısı 2 bin 108'i buldu.

Öte yandan hükümet, 28 Nisan'a kadar uzatılan kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında birtakım sektörlere tanıdığı çalışma serbestisinde değişiklik yaparak, Kovid-19 nedeniyle "kırmızı bölge" ilan edilen şehirlerde kuaförlerin çalışmasını yasakladı.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, 15 Nisan'dan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı bitene kadar temel ihtiyaç maddelerinde hükümetin fiyat kontrolü uygulayacağını açıkladı.

Singapur'da marketlerde maske kuralı

Singapur'da vaka sayısı 2 bin 299'a yükselirken şimdiye kadar 8 kişi yaşamını yitirdi, 528 hasta tedavi edildi.

Daha önce toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getiren hükümet, bugünden itibaren market, eczane ve meyve sebze pazarlarında da aynı kuralın geçerli olduğunu duyurdu.

Hükümet ayrıca 14 Nisan'dan itibaren, salgının ekonomik etkilerine karşı ailelere yardım kapsamında her aileden yetişkinlere bir defalığına 600 Singapur doları (2 bin 845 lira) yardım ödemesinde bulunulacağını bildirdi.

Filipinler'de günlük vaka artışında rekor

Filipinler'de ise son 24 saat içinde 220 kişiye daha teşhis konulmasıyla vaka sayısı 4 bin 648'e, 50 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 297'ye tırmandı.

Virüsün yayılmasına karşı tedbirlerin olumlu sonuç verdiği Tayland'da ise günlük vaka sayısı giderek azalırken bugün 33 yeni vaka görüldüğü, toplam vaka sayısının 2 bin 551'e çıktığı açıklandı.

Şimdiye kadar 38 kişinin vefat ettiği ve iyileşen vaka sayısının 1218 olduğu kaydedildi.

Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 04:48 Kaynak: AA

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