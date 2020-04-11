Asya ülkelerinde önlemlere rağmen Kovid-19 vakası artışı sürüyor - Son Dakika
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Asya ülkelerinde önlemlere rağmen Kovid-19 vakası artışı sürüyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Asya ülkelerinin aldığı tedbirlere rağmen kıta genelinde yayılmaya devam ediyor.

Asya ülkelerinde önlemlere rağmen Kovid-19 vakası artışı sürüyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Asya ülkelerinin aldığı tedbirlere rağmen kıta genelinde yayılmaya devam ediyor.

Malezya'da bugün 184 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konması üzerine ülke genelindeki vaka sayısı 4 bin 530'a yükselirken, 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 73 oldu.

165 kişinin bugün tedavi edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 1995'e çıktı.

Öte yandan, Malezya hükümeti, Kovid-19 nedeniyle 18 Mart'ta ilan edilen ve dün ikinci kez uzatılan kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında otomotiv, makina ve ekipman, inşaat, elektronik, kuru temizleme ve kuaförlük gibi sektörlere çalışma izni vererek yasağı gevşetti.

Endonezya'da ölü sayısı 327'ye yükseldi

Endonezya'da ise Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşanların sayısının bugün 330 artışla 3 bin 842'ye, can kaybının ise 21 artışla 327'ye yükseldiğini belirtti.

Afet Yönetimi Ajansı Başkanı Doni Monardo da koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarını koruma amacıyla bugün 650 bin koruyucu elbisenin eyaletlere dağıtıldığını ifade etti.

Öte yandan, hükümet, başkent Cakarta'nın ardından geniş kapsamlı sosyal kısıtlamaların Bogor, Depok ve Bekasi kentlerinde de uygulanmasını onayladı.

Japonya'da toplam vaka sayısı 7 bin 566

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 7 eyaletinde olağanüstü hal ilan edilen Japonya'da bugünkü Kovid-19 toplam vaka sayısı 7 bin 566'ya, ölü sayısı ise 141'e yükseldi.

Son 24 saatte 197 vakanın yaşandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı bin 900'ü geçti.

Başbakan Şinzo Abe, bugünkü açıklamasında, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin eğlence merkezi, restoran ve barlara giderek salgına yakalandıklarını vurguladı ve halka gece hizmet veren eğlence merkezlerine gitmemeleri çağrısında bulundu.

Vaka sayısı Filipinler'de 4 bin, Tayland'da 2 binin üzerinde

Güneydoğu Asya ülkelerinden Filipinler'de Kovid-19 vakaları, bugün 233 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla 4 bin 428'e çıktı.

Bugün 26 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam vefat sayısının 247'ye yükseldiği belirtildi.

Tayland'da ise günlük vaka artış sayıları düne oranla azaldı. Bugün 45 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 518 oldu.

Kovid-19 vakalarının tedavisinde Tayland, bölge ülkelere kıyasla başarılı performansını sürdürürken bugün 122 kişinin daha tedavi edildiği, iyileşenlerin toplam sayısının 1135'e yükseldiği bildirildi.

Malezya, Tayland, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:42 Kaynak: AA

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