Asya ve Avrupa borsaları ekside - Son Dakika
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Asya ve Avrupa borsaları ekside

6 saat önce

Çin'de büyük şirketlerin, uzatılan Lunar Yeni Yıl tatilinin ardından yeniden çalışmaya başlarken, coronavirüs salgını etkisiyle önde gelen Asya hisse senedi borsaları düştü, Avrupa borsaları ekside açıldı.

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Çin'de büyük şirketlerin, uzatılan Lunar Yeni Yıl tatilinin ardından yeniden çalışmaya başlarken, coronavirüs salgını etkisiyle önde gelen Asya hisse senedi borsaları düştü, Avrupa borsaları ekside açıldı.

Coronavirüsten ölenlerin sayısı 900'ü aşarken, virüsten etkilenenlerin sayısı da 30 bine yaklaştı.

Asya- Pasifik borsaları bazı büyük şirketlerin Lunar yeni yılı ardından çalışmalarına devam etmesine rağmen artan coronavirüs salgını etkileriyle düşüşle kapandı.

Ulusal İstatistik Bürosu Ocak ayı tüketici fiyat endeksinin 5.4 yükseldiğini açıklamıştı.

Gelişmelerin etkisiyle Japonya'da gün sonunda Nikkie 225 yüzde 0.60 düşüşle kapandı.

Asya piyasalarında kapanışta;

S&P/ASX 200 yüzde 0.14,

Hang Seng yüzde 0.56

KOSPİ yüzde 0.51 düşerken,

Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 0.20  yükseldi.

Avrupa piyasaları yatırımcıların coronavirüs endişeleriyle düşüşle açıldı.

Avrupa piyasalarında açılışta;

DAX yüzde 0.16,

CAC 40 yüzde 0.35 düştü.

Dövizlerde; euro dolar karşısında yüzde 0.02 artışla 1.0947'ye, sterlin dolar karşısında 0.04 artışla 1.2878'e yükseldi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Avrupa, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:08 Kaynak: DHA
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