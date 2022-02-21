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Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı - Son Dakika

Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı

21.02.2022 12:47

Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadıERZURUM Asya ve Avrupa'nın bilinen en yüksek şelalesi olan UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen Tortum Şelalesinde bir damla su kalmadı.

Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı

ERZURUM Asya ve Avrupa'nın bilinen en yüksek şelalesi olan UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen Tortum Şelalesinde bir damla su kalmadı. Yılın 4 mevsimi binlerce turisti ağırlayan şelalenin içler acısı görüntüsü drone ile havadan görüntülendi.

Uzundere'de bulunan, dünyanın 3'üncü, Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan ve UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen Tortum Şelalesi susuz kaldı. Resmi makamlarca henüz su kesintisi hakkında resmi bir açıklama yapılmazken Türkiye'nin en büyük şelalelerinden birisi olan Tortum Şelalesinin bu hali görenleri şok etti.

Yılda ortalama 10 bin turistin ziyaret ettiği, 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu şelalenin, bu günlerde hem eski manzarasından hem de eski yoğunluğundan eser yok.

1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşmekte.

Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı
Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı
Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı
Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı

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Drone, Asya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı - Son Dakika
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