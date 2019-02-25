Son Dakika Haberleri: Asya ve Avrupa Piyasaları Ticaret Anlaşması Umuduyla Yükseldi

Asya ve Avrupa Piyasaları Ticaret Anlaşması Umuduyla Yükseldi

49 dakika önce

– Asya ve Avrupa hisse senedi piyasaları ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1 Mart tarihinde yükseltilmesi planlanan ek gümrük vergisi oranlarının yükseltilmeyeceğini açıklaması ve toplantılarda, fikri mülkiyet, yapısal sorunlar, teknoloji transferi ve tarım gibi konularda "önemli...

Asya ve Avrupa Piyasaları Ticaret Anlaşması Umuduyla Yükseldi, System.String[]
Asya ve Avrupa hisse senedi piyasaları ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1 Mart tarihinde yükseltilmesi planlanan ek gümrük vergisi oranlarının yükseltilmeyeceğini açıklaması ve toplantılarda, fikri mülkiyet, yapısal sorunlar, teknoloji transferi ve tarım gibi konularda "önemli gelişmeler" kaydedildiğini belirtmesiyle yükseldi.

Trump ayrıca, olumlu gelişmelerin devam etmesi durumunda, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile florida'da düzenlenecek bir zirvede bir araya gelecek.

Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

DAX yüzde 0.46,

CAC yüzde 0.43 ve

FTSE yüzde 0.28 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.26 kazanımla 1.1362 düzeyine yükseldi.

Asya hisse senedi piyasalarında ise durum şöyle;

Nikkei, yüzde 0.48,

Shanghai Composite yüzde 5.6,

Shenzen Composite yüzde 4.25,

Hang Seng yüzde 0.5,

S&P yüzde 0.31 ve

Kospi Composite yüzde 0.09 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:03 Kaynak: DHA

Ekonomi
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