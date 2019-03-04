Asya ve Avrupa Piyasaları Ticaret Anlaşması Umuduyla Yükseldi

– Asya ve Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde, Çin'in iki ülke arasında bir ticaret anlaşmasını imzalamasını sağlayacak olan hamle olarak görülen, belirli ABD ürünleri için gümrük vergilerini düşüreceği haberiyle yükseldi.

– Asya ve Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde, Çin'in iki ülke arasında bir ticaret anlaşmasını imzalamasını sağlayacak olan hamle olarak görülen, belirli ABD ürünleri için gümrük vergilerini düşüreceği haberiyle yükseldi.



Yatırımcıların, ticaret görüşmeleri konusundaki yeni gelişmeleri sindirmeleriyle Avrupa piyasalarında açılış öncesi, FTSE yüzde 0.45, DAX yüzde 0.43 ve CAC yüzde 0.49 yükseldi.



Asya piyasalarında durum da şöyle:



Nikkei yüzde 1.02, Shanghai Composite yüzde 1.12, Shenzen Composite yüzde 2.21, Hang Seng yüzde 0.65 ve S&P yüzde 0.4 artarken, Kospi Composite yüzde 0.22 düştü. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor

Çöp Kutusundaki Uyuşturucu Alışverişine Bekçilerden Suçüstü

Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi