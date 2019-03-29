Son Dakika Haberleri: Asya ve Avrupa Piyasaları Yükselişte

Asya ve Avrupa Piyasaları Yükselişte

1 saat önce

– Avrupa ve Asya hisse senedi piyasaları Birleşik Krallık parlamentosunda yapılacak Brexit oturumu ve ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu havası etkisiyle Cuma gününe artışla başladı.

Asya ve Avrupa Piyasaları Yükselişte, System.String[]
Avrupa ve Asya hisse senedi piyasaları Birleşik Krallık parlamentosunda yapılacak Brexit oturumu ve ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu havası etkisiyle Cuma gününe artışla başladı.

Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

FTSE yüzde 0.05,

DAX yüzde 0.12 yükselirken, CAC yatay seyirde.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.14 artışla 1.1238 düzeyine yükselirken, sterlin karşısında yüzde 0.12 kayıpla 0.8592 düzeyine döndü.

Asya hisse senedi piyasalarında son durum;

Changhai Composite yüzde 3.13,

Shenzen Composite yüzde 3.55,

Hang Seng yüzde 1.01,

S&P yüzde 1.02,

Kospi Composite yüzde 0.59 ve

Nikkei yüzde 0.82 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:27 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Asya, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti UEFA Açıkladı! En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 12:14:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya ve Avrupa Piyasaları Yükselişte
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]