Asya'ya özgü geleneksel muarrak sanatı Türkiye'de de icra ediliyor - Son Dakika
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Asya'ya özgü geleneksel muarrak sanatı Türkiye'de de icra ediliyor

05.05.2022 12:31

Afgan Muarrak sanatçısı Golmohammad Jafari, ağaç kabukları ile ahşap parçaları kullanılarak yapılan Asya'ya özgü muarrak sanatının Türkiye'de de yaygınlaşması için çaba gösteriyor.

Afgan Muarrak sanatçısı Golmohammad Jafari, ağaç kabukları ile ahşap parçaları kullanılarak yapılan Asya'ya özgü muarrak sanatının Türkiye'de de yaygınlaşması için çaba gösteriyor.

Ortaya çıkardığı tablolarla dikkat çeken 29 yaşındaki muarrak sanatçısı Golmohammad Jafari, bu sanatın inceliklerini AA muhabirine anlattı.

Afganistan'ın Gazni kentinde doğan Jafari, başkent Kabil'de tanıştığı sanatı 12 yıldır farklı ülkelerde yaptığını söyledi.

Muarrak sanatının Asya bölgesinin yüzyıllar öncesinden bugünlere uzanan süsleme sanatının bir kolu olduğunu belirten Jafari, süslemelerin özellikle İran-Afganistan hattında yaygın olduğunu ifade etti.

İran'da bir süre çalıştıktan sonra 4 yıl önce Türkiye'ye gelen Jafari, öğrenim aşamasının ardından artık eğitmen olduğunu ve Türk Kızılayda ders verdiği öğrencilerine sanatın inceliklerini aktarmak için çabaladığını dile getirdi.

"Çalışmalarımdaki tonlar boya değil, Allah'ın bize verdiği renkler"

İlk aşamada bir kağıt üzerine çizim yaptığını aktaran Caferi, ardından bu çizimi temel alarak oyduğu ahşap zemin üzerine kıl testereyle parça parça kestiği ağaç kabuklarını yerleştirdiğini belirtti.

Çalışmalarını meydana getirmek için ceviz, portakal, çınar gibi ağaçların dış yüzeylerinin ideal olduğunu söyleyen Caferi, çalışma sonunda efsanevi figürler, hayvan motifleri ve geleneksel yapılar dahil olmak üzere geniş bir yelpazeyi konu alan tabloların ortaya çıktığını söyledi.

Caferi, insanların tablolarını ilk gördüklerinde şaşırdığını belirterek, "İnsanlar tablolarıma baktıklarında bunları boyayla yaptığımı düşünüyor. Ancak çalışmalarımdaki tonlar boya değil, Allah'ın bize verdiği renkler. İnsanlar çalışmalarımdaki renk tonlarının ağacın doğal rengi olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırıyor." ifadelerini kullandı.

Eserlerini yapay boya maddesi kullanmadan doğal yollarla oluşturduğunu Caferi, İran'da yapılan çalışmalarda boya ve polyester gibi katkı maddelerinin kullanıldığını ancak kendisinin doğal yöntemlerle çalışmayı tercih ettiğini vurguladı.

Türkiye'de katıldığı sergilerde tablolarının ilgi gördüğünün altını çizen Jafari, 15 şehirde açtığı sergilerde çalışmalarını tanıtma imkanı bulduğunu dile getirdi.

"Eserleri meydana getirmek sabır gerektiriyor"

Türkiye'de ebru ve hat gibi süsleme sanatlarının yaygın ve ileri seviyede yapıldığını anımsatan Jafari, kendisinin de Asya bölgesine ait bir gelenek olan muarrak sanatının Türkiye'de yayılması ve daha çok insanla buluşabilmesi için çaba gösterdiğini ifade etti.

Caferi, "Türkiye'de kaldığım süre boyunca öğrencilerimin ilgisi üst düzey oldu. Bu çalışmalarda en zor yön sabretmek. Eserleri meydana getirmek için titiz bir şekilde çalışmak, sabretmek gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'de farklı alanlarda çalışmalar yapan Afgan kökenli sanatçıların olduğunu dile getiren Jafari, kendisinin de geleneksel muarrak sanatını en iyi şekilde temsil etmek istediğini sözlerine ekledi.

Asya'ya özgü geleneksel muarrak sanatı Türkiye'de de icra ediliyor
Asya'ya özgü geleneksel muarrak sanatı Türkiye'de de icra ediliyor
Asya'ya özgü geleneksel muarrak sanatı Türkiye'de de icra ediliyor
Asya'ya özgü geleneksel muarrak sanatı Türkiye'de de icra ediliyor

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Türkiye, Afgan, İran, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya'ya özgü geleneksel muarrak sanatı Türkiye'de de icra ediliyor - Son Dakika


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