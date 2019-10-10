Asyalı turistler Kaş'ı keşfetti

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan'ı ziyaret etti. Ziyarette Kaş'ın turizm potansiyeline değinen Akhan, " Asya'dan gelen ciddi anlamda bir turist ağırlıyoruz. Onlarında bölgemize ilgisi her geçen gün artıyor" dedi.



Ziyarette Perçin, yaptıkları çalışmalarda ve projelerde kendilerine destek olan Kaymakam Ulaş Akhan'a TÜRSAB adına teşekkürlerini sundu. Perçin, bölgede alternatif turizmin geliştirilmesi, Avrupalı turistin Kaş' olan ilgisini daha da arttırılması, katılması düşünülen fuarlar konusunda Kaymakam Akhan'a bilgiler verdi.



"Kaş'ta ciddi anlamda bir turist ağırladık"



Kaş'ın turizmdeki yeri hakkında bilgiler veren Akhan, bu yıl bölge olarak iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Kaş'ta ciddi anlamda bir turist ağırladık. Kaş'a son yıllarda bölgede değer kazanan villa turizmi bölgeye büyük bir değer kattı. Zaten Kaş, butik turizmin yoğun olduğu bir yer. Gelen seçkin bir turist profili var. Özellikle düzenlenen Likya Kültür Festivali, Dünya Serbest Dalış Şampiyonası gibi etkinliklerle de bunu desteklemiş olduk. Yavaş yavaş sezonun sonuna doğru geliyoruz. 1 Kasım itibarı ile sezonu tamamlamış olacağız. Son olarak 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımız vesilesi ile Kaş'ta yoğun bir kalabalığın olmasını bekliyoruz. O günlerde de en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlayacağız" dedi.



"Asya'dan ilgi artıyor"



Turizm sezonunun uzaması ile son dönem yapılan çalışmaların Kaş'a bir farklılık getirdiğini belirten Akhan, "Dalış turizmi, Likya Yolu yürüyüşleri ile beraber Kaş'ta Kasım ve Aralık aylarında da turistleri görmek mümkün olacak. Özellikle Asya'dan gelen ciddi anlamda bir turist ağırlıyoruz. Onlarında bölgemize ilgisi her geçen gün artıyor. Turizm, belediyemiz, TÜRSAB ve turizm işletmecilerimiz ile beraber çalışmalarımızı arttırıp turizm sezonunun daha da uzaması, hem bölgemizin hem de ülkemize olan ekonomik katkıyı da farklı bir noktaya taşımak istiyoruz" diye konuştu.



Kaş'ın Türkiye'deki kitlesel turizmden farklı bir turizm anlayışı sergilediğini dile getiren Kaymakam Ulaş Akhan, bölgede farklı bir turizm anlayışının hakim olduğuna dikkat çekti.



"Bin 500'ün üzerinde yabancı mülk sahibi var"



Akhan şöyle devam etti: "Kaş'ın genelde uzaklığı gündeme getirilir ama bu uzaklığında sağladığı avantajlar var. Bu avantajların başında Kaş'ın çok tahrip olmamasıdır. Doğasının, tarihinin buradaki kültürel hazinelerin hala muhafaza ediliyor olması, insanları burada özellikle dinlenmek için, stres atmak için, büyük şehirleri karmaşasından uzaklaşmak için bir kaçış noktası olarak görülüyor. Kaş'ın 50 yıl önceki ilk turizmin başlangıcında Avrupalı turistin yoğun olduğu bir dönemle başlamış. Burada ciddi anlamda yabancı uyruklu vatandaşımız ikamet ediyor. Bunlar yaklaşık 20- 30 yıl önce mülkler satın almışlar ve burasını hayatlarının son yıllarını geçirecekleri huzurlu bir mekan olarak görmüşler. Bin 500'ün üzerinde mülk sahibi yabancı, Kaş'ta ikamet ediyor. O yüzden bu dinginlik, bu sakinlik Kaş'a çok farklı bir turizm kitlesini getirmeye sebep olmuş"



"TÜRSAB ile işbirliği içerisindeyiz"



Bölgede TÜRSAB ile iyi bir birliktelik sergilediklerini belirten Akhan, "Geçen yıl kurulan TÜRSAB Batı Antalya Temsilciliği ve Başkanımızın gayretleri sonucu, TÜRSAB ile çok farklı bir işbirliğine giriştik. İlçemizde turizmin gelişmesi, sezonun uzaması, kişi başı düşen harcamanın daha da arttırılması adına TÜRSAB ile çok farklı projeler konusunda konuşma fırsatımız oldu. TÜRSAB Batı Antalya Temsilciliği kurulunun da, Kaş'ta kurulmuş olması bizim için büyük bir avantaj. Geçen yıl burada TÜRSAB Bürosunun açılması ile beraber, TÜRSAB ve işletmeciler arasında koordinasyon ve işbirliği daha da iyi noktaya taşındı. Önümüzde bir seçim dönemi var. Bu seçim dönemi de atlatıldıktan sonra 2020 yılında çok daha iyi bir hazırlık süreci geçirmek istiyoruz. Burada alternatif turizmin geliştirilmesi, yabancıların Kaş' olan ilgisini daha da çok canlandırmak üzere birçok fuara katılım sağlanması ile alakalı acentaların ve buradaki işletmelerin çalışanlarının eğitimi ile alakalı güzel projeleri var Rıza Başkanımızın. Bizde elimizden geldiği kadar bu çalışmalara, gayretlere destek olacağız, katkı vereceğiz. İnşallah bu işbirliği ile Kaş'ı çok daha farklı bir konuma taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA