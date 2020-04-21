Asyaport'dan ihtiyaç sahiplerine 2 bin gıda kolisi desteği - Son Dakika

Asyaport Limanı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere, Süleymanpaşa Belediyesi Vefa Destek Grubu'na 2 bin gıda kolisi teslim edildi.

Asyaport, Süleymanpaşa Belediyesinin salgınla mücadele çalışmaları kapsamında dar gelirli vatandaşlara destek amacıyla yürüttüğü programa katkı sağladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı açıklamada, belediye olarak salgınla mücadelede ilk günden beri sıkı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Yüksel, bu zor dönemde ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Belediye olarak herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Bu dönemde gerçekten ihtiyacı olan insanlarımıza daha fazla destek çıkmamız gerekiyor. Sağ olsun Asyaport Limanı'ndan da 2 bin gıda kolisi geldi. Bunları belediye olarak insanlara ulaştıracağız. Bu desteklerinden dolayı Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'e teşekkür ediyorum. Koliler kısa zamanda vatandaşlara ulaştırılacak."