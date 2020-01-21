Asyaport Genel Müdürü Uzun, Tekirdağ TSO'yu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asyaport Genel Müdürü Uzun, Tekirdağ TSO'yu ziyaret etti - Son Dakika

Asyaport Genel Müdürü Uzun, Tekirdağ TSO'yu ziyaret etti

6 saat önce

Asyaport Limanı Genel Müdürü Kadir Uzun, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

Asyaport Genel Müdürü Uzun, Tekirdağ TSO'yu ziyaret etti, System.String[]

Asyaport Limanı Genel Müdürü Kadir Uzun, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

Genel Müdür Uzun, Asyaport'un Türkiye İhracatçılar Meclisi Hizmet İhracatçıları Birliğince "Liman Hizmetleri" sektöründe Türkiye üçüncüsü olduğunu belirterek, ödülü Tekirdağ TSO Başkanı Günay'a takdim etti.

Uzun, ziyarette yaptığı konuşmada, hizmete girdikleri üçüncü yılda böyle bir ödül olmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Bu başarıyı başlangıç olarak kabul ettiklerini ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"Hedeflerimizin ne kadar büyük, ülkemize getireceğimiz dövizin ne kadar çok olduğunu bizi izleyen bütün sektörler görecektir. İthalatçısıyla, ihracatçısıyla, taşımacısıyla, üreten çalışan her kesimle biz bir bütünüz, onların hizmet kapısıyız.

Patronlarımızın Tekirdağlı olması sebebiyle Trakya ve İstanbul'u evimiz olarak kabul edip bu bölgede daha özenli çalışmayı kendimize hedef koymuş bulunuyoruz. Türkiye'de konteyner taşımacılığının yüzde 50'sine ulaşacağız. Bu hedefleri yakın zamanda yakalayacağız."

TSO Başkanı Günay da, Asyaport'un aldığı ödülün Tekirdağ'ın göğsünü kabarttığını belirterek "Tekirdağ'da böyle bir firmanın olması bize gurur veriyor. Yakın gelecekte Türkiye üçüncülüğü Türkiye birinciliğine dönüşecektir. O zaman hedef koymak lazım. 2023 yılında limancılık ve hizmet ihracatında Türkiye birincisi olalım. Asyaport'un birincilik kürsüsüne çıkacağına inancım tamdır." dedi.

Cengiz Günay, Tekirdağ, Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem
Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye itirafı: Başaramazdık Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin BM konferansına katılmasına engel oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:28:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asyaport Genel Müdürü Uzun, Tekirdağ TSO'yu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]